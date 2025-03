Varese, poliziotta presa a calci e pugni: in manette un 37enne arrestato per la sesta volta

20 marzo 2025 a

Picchiata per aver chiesto i documenti. È accaduto a Varese dove una poliziotta è stata presa di mira da due ubriachi a cui, insieme a un collega, aveva chiesto i documenti. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 di mercoledì 19 marzo. I due agenti della polizia di Stato delle Volanti, un uomo e una donna, sono stati aggrediti da due cugini italiani di 30 e 37 anni, il più vecchio dei quali già arrestato martedì a Luino poiché inottemperante alla misura della "sorveglianza speciale".

Entrambi al momento dell'aggressione erano ubriachi: prima hanno insultato gli agenti, poi sono passati dalle parole ai fatti. Ossia, spintoni, pugni e calci, tanto che i due agenti sono dovuti ricorrere in seguito alle cure mediche, e dichiarati guaribili con tre giorni di prognosi dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Circolo. I due arrestati sono stati così portati in questura, ma anche lungo il tragitto gli aggressori hanno continuato a dare in escandescenze danneggiando le auto di servizio.

Da qui il processo per direttissima avvenuto giovedì. Il magistrato ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il trentasettenne (arrestato per la sesta volta nel giro di pochi mesi), mentre l’altro fermato è stato rimesso in libertà. Entrambi dovranno rispondere dei reati di "oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale", e "danneggiamenti".