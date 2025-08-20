Sinner, "dei cadaveri. Non è solo sf***a": la durissima accusa di Dario Puppo

"Abbiamo visto dei cadaveri che provavano a giocare". Sono durissime le parole di Dario Puppo, giornalista di Eurosport e grande esperto di tennis, dopo il ritiro di Jannik Sinner lunedì sera in finale al torneo di Cincinnati. Un epilogo choc, con l'altoatesino numero 1 al mondo costretto ad alzare bandiera bianca contro Carlos Alcaraz dopo appena 23 minuti e sul 5-0 per lo spagnolo. La partita, attesissima, di fatto non è nemmeno cominciata come ha ammesso lo stesso Jannik, sceso in campo "solo per il pubblico". Poi il 24enne si è arreso a un non precisato "malore": "Non riesco a muovermi", ha spiegato a un certo punto prima di crollare in panchina. Non è un però un caso: quanto accaduto è il riflesso di una tendenza inaccettabile del tennis attuale, secondo Puppo.

"Era un giorno che ci aspettavamo diverso - ha spiegato Puppo insieme a Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.nell’ultima puntata di Tennis Mania, rubrica in onda sul canale YouTube di OA Sport, riferendosi anche alla finale del torneo femminile che Jasmine Paolini ha perso contro Iga Swiatek -, avendo per la prima volta due giocatori italiani nelle due finali. Mi viene da pensare che forse i big 3 erano dei supereroi, perché facevano un attività in condizioni estreme. Vedi Murray che faceva un lavoro assurdo di preparazione in Florida per abituarsi alle condizioni estreme; non credo che Sinner sia meno forte fisicamente. Parlando di altri sport, c’è chi ha la fortuna di essere cresciuto nel Trøndelag come i norvegesi, un luogo che ti costringe a fare tanti chilometri da un posto all’altro, è una condizione studiata da cui puoi trarre un vantaggio".