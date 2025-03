"Papa Francesco è morto": valanga d'insulti sul TikToker, la sua vergognosa proposta

"Quando glielo dicevano, faceva un sorriso": il professor Sergio Alfieri, capo dell'equipe medica che ha avuto in cura Papa Francesco al Policlinico Gemelli, lo ha detto in un'intervista al Tg1 parlando del Pontefice e della sua reazione alle fake news sulla sua morte. Nei giorni in cui è rimasto ricoverato per la polmonite bilaterale, infatti, in molti sui social lo hanno dato per morto urlando al complotto. Qualcuno ha persino provato a cercarlo al Gemelli.

Tra l'altro, è stato lo stesso Santo Padre a chiedere espressamente che i bollettini sulle sue condizioni di salute fossero il più precisi possibile. "Se mancava qualcosa, diceva: questo dovete aggiungerlo", ha raccontato il capo dell'équipe. Che ha confessato anche che "ha voluto che si dicesse che aveva vomitato". Quando le sue condizioni lo hanno permesso, poi, Bergoglio è stato accompagnato a fare visita ai ricoverati nel reparto di fronte e ha donato loro dei rosari.