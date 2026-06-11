Dovremo risarcire di tasca nostra i migranti irregolari: la sentenza-choc

Prima l’espulsione, poi il trattenimento nel centro per il rimpatrio. Infine il risarcimento. E a pagare sarà lo Stato. È la conclusione cui sono arrivate le Sezioni Unite della Cassazione, che con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 hanno stabilito un principio destinato a far discutere: il migrante trattenuto illegittimamente in un Cpr può ottenere i danni anche senza aver impugnato in precedenza il provvedimento che ne ha disposto o prorogato la permanenza.

La vicenda, come ricorda Italia Oggi, riguarda un cittadino del Ghana, la cui richiesta di protezione internazionale era stata respinta. Scattata l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, lo straniero era stato trattenuto nell’allora Cie, il Centro di identificazione ed espulsione. Il giudice di pace aveva convalidato il provvedimento e successivamente autorizzato due proroghe richieste dalla questura. Ma quelle proroghe, secondo i giudici, erano viziate all’origine. Il motivo? Nessuna udienza, nessun confronto tra le parti, nessuna possibilità per l’interessato di difendersi. Il magistrato si sarebbe limitato a un semplice timbro sulle richieste dell’amministrazione, senza fissare un’udienza camerale né ascoltare lo straniero, violando così il principio del contraddittorio. Dopo quasi sei mesi di permanenza nel centro, il cittadino ghanese ha citato in giudizio Presidenza del Consiglio, ministero dell’Interno e questura, ottenendo ragione.