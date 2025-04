Vicenza, tinta per capelli al posto della maionese nel tramezzino: scatta il panico

Scambia la tinta per capelli della moglie per maionese, la spalma su un tramezzino al prosciutto e formaggio e la mangia. E' successo a un uomo di 80 anni di Vicenza, che in pochi minuti ha manifestato dei sintomi come mal di stomaco e forte bruciore. Rendendosi conto dell'errore e dell'intossicazione in corso, l'anziano ha contattato il Centro antiveleni di Verona. Ad avvelenare l'80enne, anche se lievemente, è stata una piccola quantità di ammoniaca, uno degli ingredienti presenti nella tintura per capelli conservata dalla moglie su una mensola della cucina.

Dopo la preoccupazione iniziale, alla fine la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze, come hanno fatto sapere dal Centro antiveleni. La prima telefonata di emergenza, infatti, non è stata seguita da altre richieste di assistenza. Il dottor Giorgio Ricci, responsabile dell’istituto, ha spiegato che la gestione della situazione non è stata semplice: "Il paziente ha rifiutato di recarsi al Pronto soccorso di Vicenza perché non voleva affrontare la fila e ha minimizzato i sintomi dell’intossicazione, dicendo in dialetto: 'Non sto male, se peggioro ci andrò dopo'". A quel punto gli è stato consigliato di assumere farmaci protettivi per lo stomaco e la mucosa gastrica e di restare a digiuno per almeno quattro ore. Poi avrebbe dovuto provare a mangiare per capire se riuscisse a deglutire.