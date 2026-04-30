Chiara Poggi, "approccio sessuale respinto". I pm: così Sempio l'ha uccisa

"Ha rifiutato l'approccio sessuale" di Andrea Sempio: per questo, la mattina del 13 agosto del 2007, Chiara Poggi è stata uccisa nella villetta di famiglia di via Pascoli a Garlasco.
Questa è la ricostruzione della Procura di Pavia che ha convocato Sempio il prossimo 6 maggio e cambiato il capo d'accusa nei confronti del vecchio amico di Marco Poggi, fratello della vittima: non "concorso in omicidio", ma "omicidio volontario". Un ribaltone che secondo gli inquirenti dovrà portare al rinvio a giudizio nei confronti del 39enne, che avrebbe dunque "agito da solo". Una impostazione che porterebbe anche alla revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara finora unico condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.
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Manca l'arma del delitto, ma non il movente: un approccio sessuale respinto, la lite, l'omicidio brutale. Dodici i colpi inflitti da Sempio a Chiara quella mattina, secondo la ricostruzione dei pm pavesi. Alla testa e sulle scale.
"Dopo una iniziale colluttazione - si legge nelle carte della Procura -, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente (dapprima in regione frontale sinistra e in regione zigomatica destra), facendola cadere a terra". Quindi "la trascinava al fine di condurla verso la porta di accesso alla cantina". Chiara "provava a reagire mettendosi carponi". A quel punto Sempio "la colpiva nuovamente con almeno 3-4 colpi" alla testa, "facendole perdere i sensi".
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In questo momento "spingeva il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina ove, nonostante la stessa fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi" alla nuca, "cagionando" alla 26enne "lesioni cranio encefaliche dalle quali derivava il decesso".
C'è l'aggravante dei futili motivi e della crudeltà, "in considerazione dell'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto". Sempio si è sempre difeso sostenendo di non aver avuto mai alcun rapporto con Chiara. La sue frequentazione in casa Poggi era legato esclusivamente all'amicizia con Marco.