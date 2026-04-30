Chiara Poggi, "approccio sessuale respinto". I pm: così Sempio l'ha uccisa

Questa è la ricostruzione della Procura di Pavia che ha convocato Sempio il prossimo 6 maggio e cambiato il capo d'accusa nei confronti del vecchio amico di Marco Poggi, fratello della vittima: non "concorso in omicidio", ma " omicidio volontario ". Un ribaltone che secondo gli inquirenti dovrà portare al rinvio a giudizio nei confronti del 39enne, che avrebbe dunque " agito da solo ". Una impostazione che porterebbe anche alla revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi , il fidanzato di Chiara finora unico condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

"Ha rifiutato l'approccio sessuale" di Andrea Sempio : per questo, la mattina del 13 agosto del 2007, Chiara Poggi è stata uccisa nella villetta di famiglia di via Pascoli a Garlasco.

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi e il delitto di Garlasco, è stato convocat...

In questo momento "spingeva il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina ove, nonostante la stessa fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi" alla nuca, "cagionando" alla 26enne "lesioni cranio encefaliche dalle quali derivava il decesso".

C'è l'aggravante dei futili motivi e della crudeltà, "in considerazione dell'efferatezza dell'azione omicidiaria per il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto". Sempio si è sempre difeso sostenendo di non aver avuto mai alcun rapporto con Chiara. La sue frequentazione in casa Poggi era legato esclusivamente all'amicizia con Marco.