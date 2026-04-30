Andrea Sempio, "sevizie e crudeltà": i dettagli agghiaccianti svelati dai pm

Una convocazione che pesa come un atto d’accusa e che, soprattutto, suona come un punto di svolta clamoroso: la Procura di Pavia chiama Andrea Sempio davanti ai magistrati e, nei fatti, lascia intendere di avere ormai in mano elementi tali da attribuirgli l’omicidio di Chiara Poggi. È questo il segnale più forte arrivato nelle ultime ore da un’inchiesta che, dopo diciotto anni, sembra avviarsi a una conclusione capace di riscrivere la verità giudiziaria sul delitto di Garlasco. L’invito a comparire, fissato per mercoledì 6 maggio alle ore 10, non è un passaggio formale come tanti. Arriva a ridosso della chiusura delle indagini e contiene una modifica decisiva del capo di imputazione: sparisce il riferimento al concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima condannato in via definitiva a 16 anni. Per i pubblici ministeri guidati da Fabio Napoleone, dunque, il responsabile del delitto sarebbe uno solo: l’amico del fratello della giovane, a cui la Procura ha contestato anche l’aggravante delle sevizie e dei futili motivi, ipotizzando una revisione del processo per Stasi.

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Una scelta che non lascia spazio a molte interpretazioni e che si accompagna a un altro snodo cruciale: la trasmissione degli atti alla Procura generale di Milano, primo passo verso una possibile richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna di Stasi. Un percorso tutt’altro che immediato - serviranno il vaglio dei giudici d’appello e, eventualmente, della Cassazione - ma ormai entrato in una fase concreta. L’interrogatorio di Sempio appare come l’ultimo tassello prima delle conclusioni. I magistrati vogliono chiarire, una volta per tutte, i punti rimasti controversi dopo oltre un anno di nuove indagini e consulenze. Tra questi, la perizia medico-legale dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che ha spostato in avanti l’ora della morte; e quella sull’impronta palmare “33”, repertata sul muro delle scale che conducono alla cantina dove fu trovato il corpo di Chiara.

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Secondo l’accusa, quella traccia apparterrebbe proprio a Sempio; una conclusione contestata sia dai consulenti della difesa sia da quelli della famiglia Poggi, che parlano di segni dell’intonaco scambiati per impronte. Non meno rilevanti gli esiti delle analisi sulle macchie di sangue, che suggerirebbero un’aggressione articolata in più fasi, con la vittima che avrebbe tentato di difendersi. Ma il fulcro resta il Dna rinvenuto sotto le unghie della ragazza: la perizia coordinata dalla genetista Denise Albani ha indicato una compatibilità con la linea paterna della famiglia Sempio, giudicata “moderatamente forte” in un caso, e “moderata” nell’altro. Un elemento che, pur non costituendo una prova definitiva, rappresenta per l’accusa un indizio chiave. Non è chiaro quali ulteriori contestazioni verranno mosse durante l’interrogatorio. Di certo c’è che la convocazione arriva dopo un tentativo andato a vuoto: il 20 maggio Sempio non si era presentato, eccependo - tramite i suoi legali la nullità dell’invito per l’assenza dell’avviso sull’accompagnamento coatto. Questa volta la Procura ha corretto il tiro, anticipando di fatto i tempi rispetto alla chiusura formale delle indagini. La difesa resta prudente.

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