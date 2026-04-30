Con i gommini è tentato omicidio Con il martello no

La storia del giovane ebreo che il 25 aprile a Roma ha sparato dei pallini di plastica contro i manifestanti è un caso di “doppio standard” istituzionale e mediatico. Prendiamo due episodi di violenza in piazza e confrontiamoli. Roma: giovane ebreo con pistola ad aria compressa e pallini di plastica; Torino: manifestante ProPal che colpisce un agente di polizia a martellate.

I due casi vengono trattati in maniera profondamente diversa sul piano penale e narrativo. Il primo, l’ebreo, è indagato per tentato omicidio e definito “cecchino”, sui giornali; il secondo è indagato per lesioni e senza custodia cautelare. Siamo di fronte a una “profilazione razziale” implicita, dove “l’ebreo” viene raccontato come un potenziale assassino e il “gentile” come un deviante che ha bisogno di comprensione sociologica. Questo incredibile “teatro” informativo fa parte del genere letterario della “gazologia” che trasforma fatti isolati in narrazioni ideologiche che hanno un solo scopo: criminalizzare tutti gli ebrei e descrivere Israele come uno Stato terrorista. L’esito di questa deriva, giudiziaria e giornalistica, è la normalizzazione dell’antisemitismo.

L’ebreo è un criminale perché ebreo, è un “potenziale assassino” in quanto esiste; mentre il “gentile” ha qualche buona ragione per schivare l’accusa di omicidio e non stare in prigione. I pallini di plastica sono un’arma letale, il martello no.

Probabilmente avrebbe cambiato il grado di pericolosità se lo avesse brandito un ebreo. Siamo di fronte a uno scenario tossico che rivela un rischio sistemico in fase ormai avanzata: un trionfo dell’antisemitismo come un fatto accettato nel dibattito pubblico e incoraggiato nell’azione politica (l’espulsione degli ebrei dal corteo della Liberazione a Milano); l’indebolimento della fiducia nella giustizia e nell’informazione, con l’esaltazione di un pensiero debole (e assassino) che non tollera Israele e gli ebrei. Tra poco sarà vietato anche scriverlo, la lista degli ebrei e dei sionisti nei giornali è già stata compilata e pubblicata. Nessuno si è indignato. Come in ogni epurazione, bisogna far fuori prima di tutto i testimoni.