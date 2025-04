Ilaria Sula, perché Mark Samson l'ha uccisa

Ha ucciso Ilaria Sula perché "accecato dalla gelosia": lo ha detto al gip, nell'interrogatorio di convalida del fermo, il 23enne Mark Samson, ex della studentessa di 22 anni trovata morta in una valigia poco lontano da Roma, in un dirupo nei pressi del comune di Poli. Il giovane ha spiegato di non aver premeditato nulla ma di aver agito d'impeto. Il delitto, stando alla sua versione dei fatti, sarebbe avvenuto la mattina del 26 marzo dopo che Ilaria aveva trascorso la notte a casa sua.

Il ragazzo, in particolare, ha spiegato che la giovane era andata da lui, nell'appartamento di via Homs, nel quartiere africano, la sera del 25 marzo per restituirgli alcuni vestiti. Poi, sempre a detta del 23enne, lei si sarebbe trattenuta fino a tarda sera e quindi avrebbe preferito dormire lì per evitare di prendere mezzi pubblici. I due avevano deciso da poco di chiudere la loro relazione. Una relazione che sarebbe andata avanti per alcuni mesi tra alti e bassi.