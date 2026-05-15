Porta a Porta, Concita Borrelli choc: "Ognuno di noi sogna lo stupro"

"Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte, c'è lo stupro. C'è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno nella testa, nei sogni e nell'immaginazione": parole forti quelle pronunciate dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai 1 ieri sera, durante un confronto tra gli ospiti in studio sul caso del delitto di Garlasco e sul profilo psicologico di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia. "Ce l'abbiamo tutti e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini - ha proseguito Borrelli -. Quindi questo è pericolosissimo, di questi profili se ne faccia un uso molto misurato se ci fermiamo alla sfera sessuale". Intanto, in collegamento c'era la giallista Elisabetta Cametti che ha preso le distanze scuotendo più volte la testa.

L'intervento dell'autrice ha scatenato, neanche a dirlo, polemica e indignazione soprattutto sui social, dove il video è diventato virale. "'Ognuno di noi sogna lo stupro', dice Concita Borrelli a Porta a Porta. Ma davvero si può andare avanti così? Io sono allibito", ha commentato Giuseppe Candela. E non è tardata ad arrivare la replica di Borrelli: "Le fantasie sessuali sono al di sopra di noi! Non facciamo gli ipocriti. Io combatto la violenza, l’aggressività, sono per il rispetto degli altri che neanche riesci a concepirlo. Non stare sempre a bacchettare tutti! Io non sogno come auspicio, sognare significa fantasia! E lo sai...ti prego di essere meno tranchant con tutto quello che non viene dai programmi e dalle reti a te care! Intelligenti pauca!".

Intanto, in una nota la redazione di Porta a porta si dice "rammaricata" per quanto accaduto e precisa che "nonostante il carattere paradossale delle espressioni pronunciate durante l'ultima puntata del programma dedicato al delitto di Garlasco, al fine di evitare ulteriori equivoci e interpretazioni fuori contesto, la giornalista Concita Borrelli si scuserà con il pubblico nella trasmissione in onda martedi 19 maggio su Rai 1".