Garlasco, "il tuo alibi sarebbe invece?": la risposta di Sempio alla giornalista è l'arma dei pm

L'intervista in cui Sempio avrebbe mostrato tentennamenti secondo gli inquirenti risale al 17 marzo 2025. Solo qualche giorno prima, l'11 marzo, si era saputo che Sempio, che aveva ricevuto un'informazione di garanzia a fine febbraio, era stato di nuovo iscritto per il delitto di Garlasco. L'intervista era stata fatta a bordo dell'auto del 38enne ed era stata captata anche dalle microspie. In quell'occasione, hanno sottolineato gli investigatori, il commesso ha mostrato "imbarazzo" e "indecisione" quando la cronista gli ha chiesto: "Il tuo alibi sarebbe invece?". Per i carabinieri Andrea "esita, non risponde, resta in silenzio". "Di essere stato con tuo papà", l'ha incalzato la giornalista. E lui: "Ah ok (...) il mio unico alibi è che io ero ... in quel momento io ero ... ero a casa ... ero a casa con mio padre ... e poi semplicemente a un certo punto sono uscito ... e son ...". "Il passaggio del colloquio è sicuramente suggestivo", secondo gli inquirenti, perché la cronista non ottiene "una risposta secca", ma è lei a "dovergli suggerire" cosa dire.