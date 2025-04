Dl sicurezza, botte alla polizia? Angelo Bonelli in prima fila

La quiete apparente dura solo un quarto d’ora. Poi, non appena parte il coro “corteo, corteo”, comincia la pressione della massa antagonista sul cordone di polizia schierato per evitare che i manifestanti della rete “No ddl sicurezza” raggiungano Palazzo Chigi. Lì è in corso il vertice che porterà all’approvazione del decreto che introduce nuove tutele legali per le forze dell’ordine. Tutto fumo negli occhi per i centri sociali: le divise, per loro, sono il primo nemico.

Piazza del Pantheon s’infiamma. La tensione sale. Volano insulti e bottigliate contro gli agenti, costretti a contenere i tentativi di sfondamento agitando gli scudi e facendo vibrare anche qualche manganello. «Quelli che volevano andare verso la Camera dei Deputati sono stati picchiati», racconterà uno dei “bravi ragazzi” dei collettivi che come al solito volevano trasformare un semplice sit-in in un corteo non autorizzato a ridosso dei palazzi del potere.

In serata, da fonti della Questura di Roma filtra la notizia che due poliziotti sono finiti al Fatebenefratelli: uno ferito al fianco, l’altro colpito da un fumogeno. «Non serviva spot migliore per spiegare quanto fosse urgente intervenire. Chi colpisce un agente colpisce lo Stato e da oggi dovrà fare i conti con pene più dure e certe», commenta a caldo Domenico Pianese, segretario del sindacato Coisp.