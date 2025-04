Papa Francesco, il Conclave e quelle fumate bianche che non arrivano mai

Dai tre anni e sei giorni del primo 1268-1271 alle 10 ore di quello del 1503, con il Secolo Breve che per le elezioni dei Papi è stato all’insegna della celerità. Per sperare di ottenere un rapido intervento dello Spirito Santo nella designazione del successore di Pietro si decise infatti di mettere sottochiave (cum clavis) i cardinali impegnati a Viterbo nelle alchimie di alleanze e tradimenti e nei giochi di potere. E poiché dalla morte di Clemente IV, avvenuta il 29 novembre 1268, italiani e francesi non riuscivano a trovare una convergenza (due terzi dei voti), nell’estate 1270 venne deciso prima di chiuderli nel palazzo oggi intitolato ai Papi, poi scoperchiarne il tetto e infine ridurre i viveri ai litigiosi porporati; ma prima di veder incoronato Tebaldo Visconti come Gregorio X occorrerà attendere marzo 1271. Un’enormità, se si pensa che Papa Giulio II Della Rovere verrà designato in 10 ore la notte del 31 ottobre 1503.

In epoca contemporanea, a partire dal 1846, solitamente l’interregno non è durato più di 5 giorni. A inaugurare la serie virtuosa fu Giovanni Maria Mastai Ferretti, quel Pio IX che prima infiammò gli entusiasmi risorgimentali e poi li gelò con virata reazionaria, attraversando una delle più turbolente epoche della storia italiana culminate nella fine del potere temporale dei Papi. Per eleggere Leone XIII nel 1878 bastarono due giorni e tre scrutini; cinque giorni e 14 scrutini nel 1922 per Pio XI, mentre il suo successore Eugenio Pacelli divenne Pio XII con tre scrutini dall’1 al 2 marzo 1939.

Nella nostra epoca, il Papa Buono Angelo Giuseppe Roncalli, Giovanni XXIII, fu scelto con 11 scrutini dal 25 al 28 ottobre 1958. Sei scrutini per il successore Paolo VI, dal 19 al 21 giugno 1963. Il lungo pontificato di Giovan Battista Montini passerà nel 1978 il testimone a uno dei più brevi (nove in tutto non superarono il mese), quello di Giovanni Paolo I, prescelto il 26 agosto dopo 4 scrutini, che durerà solo 33 giorni.

Sempre nel 1978, ecco un pontefice straniero dopo 455 anni (Adriano VI morto nel 1523) e primo polacco della storia, Karol Wojtyła, che la storia la scriverà. I cardinali si riunirono nella Cappella Sistina dal 14 al 16 ottobre, otto scrutini suggellati dalla fumata bianca. Il mondo sarebbe uscito cambiato da quel pontificato e assunse una forte valenza simbolica che il suo successore fosse un tedesco, il fine teologo Joseph Ratzinger che nella storia ci entrerà perché utilizzando una formula latina annunciò a sorpresa le dimissioni l’11 febbraio 2013. Una rinuncia non accadeva dal 1294, da Celestino V vituperato da Dante nella Commedia per aver spianato col «gran rifiuto» la strada al suo arcinemico Bonifacio VIII. Il Papa intellettuale cedeva il soglio di Pietro al gesuita italo -argentino Jorge Bergoglio, primo proveniente dall’America latina. Dal 12 al 13 marzo, con cinque scrutini, il cristianesimo aveva la sua guida in Francesco, nome mai scelto prima. Alla sua ombra rimaneva per anni Ratzinger, Papa emerito, espressione coniata ad hoc. Su due figure del XIII secolo aleggia invece il rifiuto dell’incoronazione: Filippo Benzi e Bonaventura da mille del conclave del Bagnoregio.