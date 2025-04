Meloni, la rivelazione sul Papa: "Cosa mi ha detto lunedì"

Giorgia Meloni racconta il suo ultimo incontro, lunedì scorso con Papa Francesco. La premier in un’intervista al Tg1 e in colloquio esclusivo col Messaggero spiega cosa è successo e racconta un retroscena sul Pontefice: "L’ultimo incontro lunedì scorso. L’ho visto molto affaticato, per questo non mi sono trattenuta a lungo con lui. Nonostante le condizioni di salute precarie, non aveva perso il consueto senso dell’umorismo. “Come sta?”, gli avevo chiesto tentando di mascherare la preoccupazione. E lui aveva risposto prontamente: “Bé, sono ancora vivo”, ed era scoppiato a ridere, e io con lui. Quella risata contagiosa, che era la sua cifra e che cercava di trasmettere a tutti. Tutti coloro che aveva intorno, tutti coloro che avevano la fortuna di condividere dei momenti preziosi con lui".