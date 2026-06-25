Otto e Mezzo, Lilli Gruber incalza Paolo Mieli: "Porta proprio jella"

"Io penso che Donald Trump non porti fortuna". Paolo Mieli sintetizza così quanto andato in scena negli ultimi giorni e lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni, ma anche l'effetto di Roberto Vannacci sul centrodestra. "Gonfiando Vannacci, dandogli autorevolezza..." potrebbe creare problemi a Meloni. "Se qualche capo di Stato, qualcuno vicino a Trump lo convocasse, gli darebbe autorevolezza e... In ogni caso io penso che Trump non porti fortuna". È il ragionamento di Mieli ospite di Otto e Mezzo. Il giornalista viene però subito interrotto dalla conduttrice. Lilli Gruber usa parole ancora più dure per descrivere l'effetto del tycoon. In particolare: "Porta proprio jella, vorresti dire... Non lo dici perché sei un intellettuale". Non a caso i sondaggi sul dopo-scontro premiano la leader di Fratelli d'Italia.