Otto e Mezzo, Lilli Gruber incalza Paolo Mieli: "Porta proprio jella"

"Io penso che Donald Trump non porti fortuna". Paolo Mieli sintetizza così quanto andato in scena negli ultimi giorni e lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni, ma anche l'effetto di Roberto Vannacci sul centrodestra. "Gonfiando Vannacci, dandogli autorevolezza..." potrebbe creare problemi a Meloni. "Se qualche capo di Stato, qualcuno vicino a Trump lo convocasse, gli darebbe autorevolezza e... In ogni caso io penso che Trump non porti fortuna". È il ragionamento di Mieli ospite di Otto e Mezzo. Il giornalista viene però subito interrotto dalla conduttrice. Lilli Gruber usa parole ancora più dure per descrivere l'effetto del tycoon. In particolare: "Porta proprio jella, vorresti dire... Non lo dici perché sei un intellettuale". Non a caso i sondaggi sul dopo-scontro premiano la leader di Fratelli d'Italia.
Otto e Mezzo, Paolo Mieli: "Attenta Meloni, Donald Trump è come l'eroina"Donald Trump come una pesante droga. Questo è il paragone portato da Paolo Mieli a Otto e mezzo, il programma di ...
La riprova? La rilevazione di Demopolis. La fiducia degli italiani in Meloni cresce di 2 punti: dal 38 per cento del mese di maggio al 40 odierno. Nel frattempo, con un dato senza precedenti, la stima dell'opinione pubblica italiana in Trump è crollata in poco meno di 1 anno e mezzo dal 42 all'11 per cento. Lo conferma il trend sugli ultimi 18 mesi, dall'elezione di Trump alla Casa Bianca sino a oggi.
In Onda, Paolo Mieli incalza l'autore dell'intervista a Trump: "Come hai fatto a telefonargli?"Ospite di In Onda nella puntata di sabato 20 giugno su La7, Paolo Mieli commenta lo scontro tra Donald Trump e Giorgia M...
"Lo scontro con il Presidente americano - si legge nella nota dell'Istituto - determina un'inversione di tendenza con una risalita di 2 punti della fiducia nelle ultime 48 ore". Trump infatti non vanta un numero spropositato di fan in Italia. Il tycoon raccoglie tra gli italiani sui social un sentiment negativo record pari all’82 per cento. Insomma, una fetta enorme...