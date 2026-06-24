Superbonus, la Gdf polverizza il M5s: "Un conto da 10 miliardi"

"Le frodi sono sempre al centro dell'attenzione investigativa della Guardia di finanza e tutti i nostri reparti sono impegnati a individuarne precocemente gli schemi, i reali beneficiari e le regie criminali, specialmente nel comparto delle agevolazioni fiscali". Lo afferma, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro. "Dal novembre 2021 ad oggi - aggiunge - abbiamo sequestrato crediti fittizi per circa 10 miliardi di euro e, dall'agosto 2023, sono stati segnalati all'agenzia delle Entrate 4,2 miliardi di euro di crediti a rischio, da bloccare preventivamente".

"In questi anni - prosegue De Gennaro - abbiamo quindi implementato una strategia incentrata sulla formazione del nostro personale, sul potenziamento degli strumenti informatici e, con particolare riguardo agli investimenti del Pnrr, sulla più stretta sinergia con gli attori istituzionali coinvolti nelle attività di gestione e controllo dei fondi. Questo modello, orientato ad intercettare tempestivamente le forme più gravi e diffuse di frode, applicato all'intero settore della spesa pubblica, sia nazionale che unionale, nell'ultimo anno e mezzo ha consentito ai nostri reparti di eseguire oltre 45mila controlli in tutti i più importanti flussi di spesa, con la constatazione di frodi per 1,6 miliardi di euro. Nel solo 2025, il valore complessivo delle operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio ricostruite dai nostri reparti ammonta ad oltre 4 miliardi di euro".