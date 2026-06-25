Rutte, il sospetto del generale Tricarico: "Una polpetta avvelenata per Meloni"

"Nella castella del piano di volo c'è scritto scopo del volo, ecco lì, o si mette un termine generico, per esempio, ferry flight, volo da trasporto, senza dire che cosa e dove, oppure si dice in totale trasparenza qual è lo scopo vero del volo e questo purtroppo è un punto debole nell'interlocuzione Italia-Stati Uniti sull'uso delle basi". Il motivo a detta di Tricarico è il fatto che "molte volte il termine viene mantenuto generico e nasconde finalità che noi non conosciamo.

"Quindi noi potremmo aver concesso questa autorizzazione senza sapere che tipo di voli erano?", chiede subito la giornalista con Tricarico che replica: "È già successo. Un caso su tutti quelli del Cermis, quel volo che ha ucciso 20 turisti, ha fatto un piano di volo in maniera proditoria, letteralmente proditoria, e noi non lo abbiamo saputo e non ce ne siamo accorti". Da qui un altro sospetto, quello che Rutte stia facendo il gioco di Trump per destabilizzare l'alleanza atlantica. "Lui non può parlare - puntualizza il generale -, lui è autorizzato a parlare solamente quando i Paesi alleati, tutti all'unanimità, gli consentono di fare le dichiarazioni". Di certo, conclude, "non c'è dubbio che potrebbe essere una polpetta, un vitello avvelenato che Trump ha regalato alla sua ex amica Meloni per mettere in difficoltà soprattutto approssimandosi alle elezioni".