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Mondiali 2026, Lumumba "l'uomo-statua" invade il Messico

giovedì 25 giugno 2026
Mondiali 2026, Lumumba "l'uomo-statua" invade il Messico

1' di lettura

Michel Kuka Mboladinga, conosciuto da tutti con il nome di “Lumumba”, ha fatto il suo esordio al Mondiale in occasione di Colombia-Congo. Il “tifoso-statua” era stato costretto a saltare la prima con il Portogallo a causa dell’isolamento preventivo legato all’epidemia di Ebola, chiesto dalle autorità americane per entrare nel Paese, ma l’altra notte in Messico ha potuto dare spettacolo sugli spalti. La sua posa identica alla statua di Patrice Lumumba è rimasta immutata per tutta la partita, ma non ha portato fortuna al Congo, che è stato sconfitto per 1-0 dalla Colombia.

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