Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto?, tre nomi per sostituirla: uno è clamoroso

Federica Sciarelli è pronta a lasciare la guida di Chi l’ha visto?, storico programma di Rai 3 che conduce da oltre vent’anni. È una voce che rimbalza a ogni fine stagione, ma stavolta c’è della concretezza. E l’indiscrezione ha subito acceso il toto-sostituti: tra i nomi circolati ci sono Eleonora Daniele e Massimo Giletti, mentre nelle ultime ore è spuntata anche l’ipotesi del dirigente Rai Stefano Coletta.

A stretto giro è arrivata la posizione della tv di Stato, che non chiarisce ma neppure smentisce: “Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”. E ancora: “Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su Chi l'ha visto?, programma di cui Sciarelli è da oltre vent'anni il volto di riferimento, centrale nell'offerta del Servizio pubblico, e su chi potrebbe raccoglierne l'eredità”.