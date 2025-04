Conclave, è già partita la lotta: la vera posta in gioco

Il rituale è millenario, come millenaria è la Chiesa cattolica. C’è un cerimoniale rigoroso che, in realtà, ha subito qualche modifica (qualcuna voluta proprio da Bergoglio): ma ci sono anche passaggi obbligati, tempi da rispettare, procedure che non possono essere disattese perché più che mai qui la forma è sostanza e la sostanza è qualcosina in più. Quella che Papa Francesco è morto ieri mattina, il suo decesso è stato accertato dal Camerlengo, ruolo rivestito dal cardinale americano di origine irlandese Kevin Joseph Farrell, il quale è, secondo l’ordinamento ecclesiastico, colui che amministra i beni temporali della Santa Sede sia quando il pontefice è assente, sia in queste circostanze che più propriamente vengono indicate come di “sede vacante”. Il Camerlengo ha dunque riportato sul certificato di morte la frase latina: Vere papa mortuus est (che significa Il papa è veramente morto). Col portone di San Pietro chiuso a metà e le campane dai rintocchi a martelli, la notizia è stata data al mondo permettendo l’imbalsamatura e la vestizione coi paramenti sacri. Ora la salma sarà esposta per i prossimi tre giorni ai fedeli. Fino a Giovanni Paolo II questo avveniva su un catafalco, un’impalcatura in legno che di fatto la rialzava rendendola più visibile: Francesco ha scelto di essere deposto direttamente in una bara di legno con l’interno in zinco nella basilica di San Pietro. Accanto non ci sarà nemmeno il tradizionale pastorale papale e la bara verrà chiusa la sera prima dei funerali per poter svolgere la funzione come di consueto.

I NOVENDIALI Mentre il popolo cristiano porterà omaggi al feretro del Santo Padre, i cardinali celebreranno i cosiddetti “Novendiali”: nove giorni di lutto nei quali verranno celebrate messe in suffragio dell’anima di Papa Francesco e che culmineranno coi funerali veri e propri, presieduti dal decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. Sono proprio i cardinali quelli chiamati a spezzare l’Anello del pescatore (che il Papa riceve durante la messa di inizio pontificato) e l sigillo di piombo (che usa per ufficializzare le lettere apostoliche). Per quanto riguarda l’anello, da Giovanni Paolo II la sua rottura è stata rimpiazzata da una graffiatura: il passaggio impedisce, eventuali falsificazioni e segna la fine del regno del Papa. LE ESEQUIE È stato Papa Bergoglio a chiedere di rivedere e semplificare (persino “adattare”) alcuni riti, tra i quali quelli dell’ultimo saluto pontificio. Le novità introdotte sono contenute nell’Ordo exsequiarum romani pontificis, che è il testo liturgico redatto alla fine dello scorso anno dall’ufficio delle Celebrazioni liturgiche del sommo pontefice approvate nell’aprile del 2024. I funerali di Papa Francesco si terranno a San Pietro ma, tanto per cominciare, non sarà sepolto nella basilica vaticana quanto invece a Santa Maria Maggiore. Non è un dettaglio da poco: è pur vero che a San Pietro non riposano tutti i 266 papi della storia della cristianità, ma una buona parte di loro (91, tra cui anche Wojtyla e Ratzinger) sì. A Santa Maria Maggiore, invece, sono inumati cinque pontefici: la decisione è stata presa da Bergoglio diversi anni fa e motivata dal fatto che ha sempre sostenuto di aver avuto un legame particolare con quel luogo. Secondo la tradizione ecclesiastica, il Papa deve essere sepolto tra il quarto e il sesto giorno dopo la sua morte.

