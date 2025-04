Conclave, i bookmakers in azione: prossimo Papa, chi è il favorito

Il toto-Papa come la corsa al Quirinale. O, ancora meglio, la vigilia del campionato con molte contendenti per lo scudetto. Per questo motivo, a poche ore dalla morte di Francesco, i bookmaker si sono scatenati lanciandosi nel pronostico sul favorito per il Soglio pontificio. I più affidabili, come nel campo sportivo, sono gli inglesi, autentici maestri del ramo. Ed è dunque significativo il nome che più gira tra gli esperti d'Oltremanica.

Sarebbe il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin il successore più probabile di Bergoglio. Nel Regno Unito è tradizione aprire le scommesse subito dopo un evento come la scomparsa di un regnante o di un Papa, come detto: nessuna sorpresa dunque che sulle lavagne degli analisti internazionali - a differenza di quanto accade in Italia - siano già presenti le quote per il dopo Francesco.