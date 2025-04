Capezzone: "Poteva mancare un D'Alema cinese sul Papa?", la rassegna

Nel suo Occhio al caffè Daniele Capezzone analizza i principali temi che trovano spazio sui principali quotidiani nazionali. A tenere banco è la morte di Papa Francesco. e sul prossimo Conclave pesa anche il fattore della Cina. Come sottolinea Capezzone "c’entra, c’entra moltissimo anche il “fattore Cina” sia nel modo in cui il Vaticano guarda il mondo, sia nel modo in cui il mondo guarda il Vaticano". E in questo quadro, oggi, poteva mancare una spolverata pechinese da parte di Massimo D'Alema? Ecco dove la troviamo... Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone