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Belve, Elena Santarelli spiana Chiara Ferragni: "Mio figlio? Sono inc***"

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martedì 28 aprile 2026
Belve, Elena Santarelli spiana Chiara Ferragni: "Mio figlio? Sono inc***"

1' di lettura

"Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno": Elena Santarelli lo ha detto nello studio di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, parlando di Chiara Ferragni e del cosiddetto pandoro gate. Per la showgirl, quella vicenda ha creato un enorme danno d'immagine a tutta la beneficenza: "Sei Chiara Ferragni, con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca. Se mio figlio sta qua e se tanti altri bambini sono qui è perché la ricerca va avanti e quindi io non posso non essere inca**ata". Poi, la stoccata sulla fine del matrimonio con Fedez: "Quando lui è venuto qui ospite ho pensato: ma poverina lei, guarda chi si è trovata in casa fino ad adesso...". 

Parlando della sua carriera, invece, la Santarelli ha rivelato anche qualche lato oscuro: "Un noto personaggio della tv mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un suo invito a cena". E non solo: la showgirl ha svelato anche di essere stata corteggiate intensamente in passato da un calciatore famoso che all'epoca era regolarmente sposato.

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Infine, sul marito Bernardo Corradi, ha detto: "Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Ma ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t’assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte le sue ex: Rai, Mediaset, Sky, La7... tutte le reti! Se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono, sappia che mio marito ha tutta l’agenda!". 

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