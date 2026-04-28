Juve, il pizzino di Christian Vieri: il nome del prossimo attaccante

Un pari che non chiude i discorsi Champions, soprattutto per la Juve, ma che non lascia tranquillo pure il Milan. A San Siro il big match dello scorso turno è finito con uno scialbo 0-0, stesso risultato dell’anno scorso. Per lo meno i bianconeri sono ancora avanti nella corsa Champions, con tre punti in più rispetto a Roma e Como. Per Christian Vieri, ospite di Dazn, i tifosi sono “delusi, come sicuramente lo sono tutti — dice — Allegri penso sia molto felice del risultato”. L’ex bomber poi ha preso un foglietto e ci ha scritto questo, mentre Massimo Ambrosini in studio lo osservava: “Io vedrei bene il ritorno di Kolo Muani. Se hai Vlahovic in casa comunque devi cercare di rinnovarlo perché non ce ne sono come lui”.

Andrea Marinozzi ha quindi parlato di gara bloccata: “Il calcio senza pressing del 2026 ti regala questo tipo di partite”, aggiungendo che “le due squadre hanno fatto pochissimo”. Ambrosini l’ha definita come “una partita molto brutta e dominata dall’attenzione, chi affronta il Milan ha sempre paura di essere punito in un secondo. Conceicao è stato il più pericoloso”. Ciro Ferrara ha poi aggiunto che “la Juve ha provato a dominare nel secondo tempo”, ma “la posta in palio era altissima e ha prevalso la paura di perderla”.