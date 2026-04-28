Roberto Gualtieri, "prendi un migrante in casa"? Rovinoso flop: solo 3 adesioni

L'idea di Roberto Gualtieri di convincere i cittadini a offrire ospitalità gratuita ai migranti? Un flop. In totale sono state tre le convivenze attivate tra gennaio e marzo, con una media di una nuova convivenza al mese. Un risultato che per la consigliera di Fratelli d'Italia, Maria Cristina Masi, certificherebbe il fallimento del bando del Comune di Roma con il quale si cercano famiglie che ospitino gratuitamente immigrati regolari nella propria abitazione.

"Dai dati che abbiamo ricevuto risultano attivate solo tre convivenze, una per il mese di gennaio, una per febbraio e una per marzo – ha spiegato la consigliera in un video - pur condividendo l'intento avevamo criticato in questa iniziativa di Roma Capitale perché è molto difficile da attuare in una città come Roma". Il problema, secondo Masi, sta proprio nel mancato supporto economico alle famiglie. Non a caso "avevamo già ipotizzato che non ci sarebbe stata tutta questa fila per accogliere le persone senza un sostentamento da parte del Comune, senza che queste famiglie in un momento soprattutto così delicato potessero avere un supporto. Per quanto riguarda le politiche dell'accoglienza, la sinistra dimostra sempre di mettere in campo delle iniziative che non portano risultati sperati".