Funerali Papa Francesco, delirio per i preti sexy

Nel bel mezzo della diretta con cui sono stati trasmessi i funerali di Papa Francesco, celebrati sabato 26 aprile, le telecamere del Tg1 hanno immortalato tre giovani sacerdoti che, con occhiali da sole e tonache perfette, hanno rapidamente conquistato l'attenzione del web, venendo ribattezzati "il trio delle meraviglie di piazza San Pietro".

L'immagine dei tre sacerdoti - come rimarca torinocronaca.it - ha fatto il giro dei social, scatenando una valanga di commenti e rendendoli un autentico fenomeno virale. Un utente, con ironia, ha scritto: "Il primo è un prete di Perugia, iconico e bellissimo". Un secondo ha ironizzato sulla loro impeccabile presenza: "Mica male! Però sono troppo carini e curati per essere dei preti veri. Agenti di sicurezza che si mimetizzano?".

Quindi sfumature internazionali, con un commento in francese che ha dato un tocco elegante alla discussione: "Pourquoi tu vas souvent à Rome? - Pour découvrir de petits trésors" (Perché vai spesso a Roma? - Per scoprire piccoli tesori). Insomma, i tre preti sono diventati virali alla velocità della luce. E come sempre in questi casi, qualcuno ha voluto anche criticarli. Critiche, però, respinte in massa ai mittenti dalla stragrande maggioranza degli utenti che quei preti li ha apprezzati, punto e stop. In ogni caso, puro delirio-social per i tre "preti sexy", così come sono stati immediatamente ribattezzati.

