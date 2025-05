"Dove dorme Leone XIV": una scelta pesantissima

Leone XIV continuerà ad abitare, almeno per ora, stando a quanto si apprende, "nel suo appartamento in Vaticano". Nessuna intenzione di cambiamento sarebbe stata dunque comunicata rispetto a un’ipotesi di trasferimento nel Palazzo apostolico, la tradizionale residenza dei papi caratterizzata dalla magnificenza architettonica dal Bramante, sul lato sinistro della basilica di San Pietro: il luogo dal quale, la domenica, i pontefici si affacciano per l’Angelus. Nessuna indicazione d’altra parte anche rispetto a una possibilità differente, quella di Casa Santa Marta, dove aveva deciso invece di risiedere nel 2013 papa Francesco, rompendo con la tradizione.

Nei giorni del conclave, Prevost ha pernottato in questa struttura vaticana, gestita dalle Figlie della Carità di San Vincenzo dè Paoli. Una scelta in realtà obbligatoria per tutti i cardinali elettori alla luce delle norme volute da Giovanni Paolo II e in vigore dai primi anni Novanta del secolo scorso. Ieri sera il neo-eletto Leone XIV si è recato comunque nel Palazzo del Sant’Uffizio, dove ha vissuto dal 2023, quando è stato nominato prefetto del dicastero per i Vescovi.