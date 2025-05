Garlasco, "ammazzo te e pure Andrea Sempio": terrore per Angela Taccia

L'avvocata Angela Taccia ha denunciato ai carabinieri di Abbiategrasso delle minacce di morte molto esplicite ricevute per la sua difesa di Andrea Sempio nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Garlasco. In particolare, a quanto apprende l'Agi, nelle ultime ore è arrivato alla sua mail un messaggio di una persona che afferma di voler ammazzare lei e l'indagato accusato di omicidio nell'indagine della Procura di Pavia. Nella mail, questa persona dice di considerare Sempio il colpevole del delitto. Dallo stesso mittente, Taccia ha ricevuto due mail alle quali è stata allegata una fotografia con un fucile a pompe assieme ad altri arnesi come pinze e martelli. Un'immagine esplicita ad accompagnare la minaccia di uccidere lei e Sempio.

Intanto ha parlato il sindaco di Garlasco, Simone Molinari. Il primo cittadino è cortese ma deciso quando risponde alla domanda su come i suoi concittadini stiano vivendo la riapertura dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. "In questi giorni le persone vengono da me e mi chiedono di essere difese dall'immagine che i media stanno proiettando della città - spiega all'Agi -. Sto valutando anche coi miei avvocati quali iniziative eventualmente intraprendere a nostra tutela. Garlasco viene dipinta come una cittadina dove 10mila abitanti custodiscono segreti, manco fossimo in una trama di Poirot. Ed è invece tutt'altro: un posto aperto dove vengono anche dai paesi vicini perché qui c’è bellezza, ci sono attività commerciali, locali dove divertirsi, eventi come quelli dedicati al riso. Gli abitanti di Garlasco amano uscire e in paese ci sono 50 associazioni a testimonianza della nostra vitalità".