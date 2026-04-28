Garlasco, "cosa è venuto fuori su Andrea Sempio": il retroscena sul procuratore di Pavia

Occhi puntati sul delitto di Garlasco con una possibile revisione del processo per Alberto Stasi e un possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Se ne parla a Mattino 5 dove l'inviato Emanuele Canta spiega le ultime novità. La revisione e il rinvio a giudizio viaggiano su "due binari paralleli che non si incontrano e che sembrano comunque non dover avere necessariamente lo stesso destino. Questo è importantissimo, Federica, perché si è fatto chiarezza, l'ha fatto appunto lo stesso procuratore generale, su quella che ribadiamo essere l'autonomia piena di Pavia", premette il giornalista.

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E ancora: "Il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, quando ha incontrato Francesca Nanni - Procuratrice Generale presso la Corte di Appello di Milano - ha spiegato le ragioni secondo le quali lui ritiene che Alberto Stasi sia stato vittima di un clamoroso errore giudiziario, perché indagando su Andrea Sempio sono venuti fuori degli elementi dalle consulenze, da tutto quello che è stato l'analisi di una serie di elementi".

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