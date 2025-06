Insulina, cambia la vita per milioni di italiani: l'iniezione diventa settimanale

C’è una rivoluzione silenziosa che sta prendendo forma tra le corsie degli ambulatori di diabetologia, e questa volta è l’Italia a fare da apripista. Dopo l’approvazione dell’Agenzia europea per i Medicinali (Ema), il nostro Paese è pronto ad accogliere la prima “insulina settimanale” al mondo. Icodec, così si chiama, è sviluppata da Novo Nordisk. Sarà presto commercializzata con il nome di Awiqli e sarà a carico del servizio sanitario nazionale, gratuita per i pazienti. Una sola iniezione ogni sette giorni, dunque, invece delle tradizionali dosi quotidiane. Un cambiamento sostanziale che per chi convive con il diabete, che arriva dopo 101 anni dalla prima insulina, e - come detto - con il nostro Paese in prima fila tra i protagonisti europei. Non si tratta solo di un vantaggio pratico. Secondo i principali studi clinici, tra cui il programma Onward che ha coinvolto migliaia di pazienti in tutto il mondo – inclusi numerosi centri italiani –, l’efficacia di questa nuova insulina è sovrapponibile, se non lievemente superiore, rispetto alle insuline basali attualmente in uso.

Ma è soprattutto nella qualità della vita che si misura il salto. Meno iniezioni (52 anziché 365) significa meno stress, meno dimenticanze, meno ansia da ago. Per molti pazienti il rapporto quotidiano con la terapia insulinica rappresenta infatti un peso psicologico che si somma alla fatica di gestire l’alimentazione, l’attività fisica, i controlli medici. Poter concentrare tutto in un gesto settimanale cambia la prospettiva L’Italia, come spesso accade, si ritrova in prima linea non solo per motivi clinici, ma anche perché qui il diabete è un tema urgente. Secondo le stime, sono poco meno di quattro milioni le persone affette nel nostro Paese, con un’incidenza in costante crescita. La prospettiva di poter alleggerire la loro routine - e con essa la pressione sui servizi sanitari - è di notevole importanza. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sta ora lavorando per stabilire i criteri di accesso, la rimborsabilità e le modalità di introduzione della nuova terapia nel sistema sanitario nazionale. Una volta completato l’iter, Awiqli potrebbe essere disponibile già entro la fine del 2025.