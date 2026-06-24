L'aria che tira, Cattaneo stronca Bakkali: "L'italiano bussa e trova sempre Abdul"

Sul tema, ospiti di David Parenzo, sono intervenuti Alessandro Cattaneo , deputato di Forza Italia, e Ouidad Bakkali , deputata del Partito Democratico. "Lei condanna quello che dice Vannacci, condanna quello che dice Sasso?", domanda la piddina. "Bakkali lei cade nel tranello di Vannacci", replica Cattaneo. "Se voi riascoltate Sasso lui nel merito alza i toni in maniera incredibile, ma politicamente con chi è che se la prende nell'intervento? Con la destra! Dice: 'Voi non state facendo, voi avete tradito'. Bisogna scendere nel merito per smontare Vannacci ".

"Il tema delle case popolari - continua il deputato di FI - che vengono assegnate ad Abdul e a Mohamed è un tema trito e ritrito che è da 18 anni che è così. Quando io facevo il sindaco c'erano gli stessi temi. Non si riesce a trovare una soluzione perché è anche incostituzionale: se a qualcuno viene data la cittadinanza poi ha tutti i diritti". Poi, l'affondo: "Però io dico questo alla sinistra: non capire che c'è un disagio, che si è attivata anche una guerra tra poveri, che la persona italiana dopo una vita di sacrifici quando bussa alle porte dello stato prima trova sempre Mohamed, Abdul eccetera è un tema vero. Quindi io sento la responsabilità di risolvere il tema vero. Le soluzioni che dà Vannacci sono irrealizzabili ma il disagio c'è".

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