Meteo, Mario Giuliacci: la vasta depressione del 4 luglio, cosa sta per accadere

Per un cambiamento più marcato, però, bisognerà attendere qualche giorno in più. Attorno al 3-4 luglio, una vasta area depressionaria posizionata tra la Gran Bretagna e la Scandinavia potrebbe spingere correnti più fresche anche verso l’Italia. Questo afflusso, entrando in collisione con l’aria rovente già presente, potrebbe innescare fenomeni meteo intensi, tra cui temporali violenti e grandinate, specie al Nord. Le traiettorie di queste correnti sono ancora in fase di definizione, quindi del domani non vi è ancora assoluta certezza: i prossimi giorni potrebbero riservare sorprese sul fronte meteorologico.