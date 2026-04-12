Meteo, la svolta del 12 aprile: così la perturbazione travolgerà l'Italia

Oggi, domenica 12 aprile, una svolta ben poco gradita: torna infatti il maltempo. Dopo giorni caratterizzati da stabilità atmosferica, il quadro meteorologico cambia rapidamente. I segnali erano già evidenti con l’aumento della nuvolosità, preludio all’arrivo di una nuova fase instabile. Nel corso della giornata, una perturbazione in ingresso dalla Francia inizierà a interessare le regioni del Nord-Ovest, portando le prime precipitazioni entro sera. Il quadro viene delineato dal colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale.

Alla base di questo cambiamento c’è l’indebolimento dell’alta pressione, progressivamente messa in difficoltà da un vortice in risalita dal Nord Africa. Questo sistema ha già iniziato a influenzare il tempo sulle due Isole Maggiori e sulle regioni meridionali, aprendo la strada a correnti instabili provenienti da ovest, che trovano così meno ostacoli nel loro avanzamento verso la Penisola.

La mattinata si presenta con cieli in prevalenza coperti su gran parte del territorio nazionale, ma con precipitazioni ancora sporadiche e poco probabili. Nel pomeriggio, invece, il peggioramento si farà più concreto al Nord-Ovest: piogge attese su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e nelle aree occidentali dell’Emilia. Altrove domineranno ancora le nubi, con scarse possibilità di fenomeni significativi.

Lo scenario è destinato a evolversi ulteriormente nei prossimi giorni. L’azione del vortice nordafricano continuerà a farsi sentire, contribuendo a un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio all’inizio della nuova settimana.