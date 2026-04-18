Pietracatella, mamma e figlia avvelenate: "Movente sentimentale", cosa filtra

Alice Di Vita venerdì ha revocato, tramite una mail inviata dalla casella Pec del padre Gianni Di Vita, il mandato all'avvocato difensore Marco Lorusso. Il legale fa parte dello stesso studio di Arturo Messere, che pochi giorni fa aveva a sua volta rimesso il mandato che lo legava a Di Vita senior. Questo è l'ultimo scossone nel giallo di Pietracatella, una storiaccia che ruota intorno alla morte per avvelenamento di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, moglie e figlia di Gianni.
Nell'inchiesta un ruolo centrale lo sta ricoprendo Laura Di Vita, cugina del marito. La donna è stata sentita a lungo, per la seconda volta. Nella sua casa, attualmente, vivono lo stesso Gianni e sua figlia Alice, dopo il sequestro della loro abitazione. Sempre Gianni dovrebbe di nuovo essere ascoltato. La pista più battuta, ma non confermata dagli inquirenti, sembrerebbe essere quella sentimentale, ovvero quella di una donna - ancora da individuare - che, invaghitasi di Di Vita, potrebbe aver avvelenato la moglie. Ma come e quando? E perché anche la figlia?
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A queste domande tentano di rispondere procura e squadra mobile. Confermata, dal Maugeri di Pavia, ma ancora in via informale, la "non negatività" alla ricina del sangue di Sara e Antonella e la "negatività" di Gianni. A giorni arriverà il referto ufficiale del centro antiveleni dell'Istituto, che certificherà anchela quantità esatta del veleno. Intanto Vittorino Facciolla, nuovo avvocato di Di Vita, ha nominato un suo consulente scientifico: è Mauro Iacoppini, chimico-tossicologo, specializzato nella ricerca di sostanze d'abuso su materiale biologico e non biologico.
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Secondo quanto si apprende da fonti investigative, al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche contraddizioni emerse nei racconti delle persone ascoltate, possibili moventi e riscontri su alcuni elementi tecnici. Un quadro che, pur in assenza di indagati, avrebbe portato a focalizzare l'attenzione su alcune persone ritenute di interesse investigativo. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nei dettagli tanto i rapporti familiari quanto i pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, considerati passaggi centrali per le indagini.