Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park

La famiglia del bambino, residente a La Spezia , in Liguria, stava trascorrendo una giornata al parco acquatico di Gallipoli quando il piccolo di 7 anni è finito nella piscina più grande, nel punto in cui l'acqua è più alta. Non si sa ancora, però, perché. Gli investigatori stanno cercando di capire la dinamica e i motivi dell'accaduto. Ad accorgersi del bambino che galleggiava incosciente è stato suo padre, che subito ha dato l'allarme. A quel punto è stata attivata la macchina dei soccorsi. Prima sono intervenuti i bagnini e poi il personale del 118, che ha tentato di rianimare il piccolo.

Arrivato all'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli in arresto cardiaco, i medici sono poi riusciti a far battere di nuovo il suo cuore. Purtroppo, però, le condizioni del piccolo erano gravissime: erano stati rilevati danni cerebrali. Oggi la notizia della morte. Secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia all'acqua park, il piccolo non indossava i braccioli ma nessuno lo avrebbe visto in difficoltà in acqua. Nell'area della piscina, però, non ci sono telecamere di sorveglianza e questo complica la ricostruzione dell'accaduto. Le ipotesi sono varie: potrebbe essere sfuggito al controllo dei genitori oppure potrebbe aver accusato un malore. Gli accertamenti sono in corso.