Sergio Mattarella e Giorgia Meloni visitano i feriti a Modena in ospedale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono recati a Modena e Bologna per esprimere la vicinanza dello Stato alle vittime dell’attentato di via Emilia.La premier Meloni ha annullato all’ultimo momento la visita istituzionale a Cipro per rientrare in Italia e unirsi al Capo dello Stato. La visita ha toccato due strutture: alle 11 l’Ospedale Baggiovara di Modena e alle 12 l’Ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverati gli otto feriti dell’aggressione compiuta da Salim El Koudri.

Tre feriti versano ancora in condizioni gravi, tra cui una donna a cui sono state amputate entrambe le gambe. Durante la visita, Mattarella e Meloni hanno incontrato i pazienti, i familiari e il personale sanitario, portando un messaggio di solidarietà alla città ancora sotto choc."Un segnale di unità nazionale", lo ha definito il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Il gesto congiunto dei due più alti rappresentanti delle istituzioni arriva a meno di 24 ore dalla tragedia e segue le telefonate di conforto fatte ieri sera dal Presidente Mattarella al sindaco di Modena Massimo Mezzetti e dalla premier ai vertici delle forze dell’ordine.La visita ha voluto rimarcare la riconoscenza dello Stato verso i cittadini coraggiosi che hanno fermato l’aggressore, tra cui Luca Signorelli, ferito mentre tentava di bloccare El Koudri.