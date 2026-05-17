Modena, il video di Luca Signorelli che blocca Salim El Koudri: l'urlo e il coltello

Luca Signorelli è l’eroe di Modena. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, subito dopo che Salim El Koudri aveva travolto con l’auto i passanti in via Emilia Centro, Signorelli non ha esitato e lo ha inseguito per bloccarne la fuga."Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate lui scappa. Quindi l’ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro", ha raccontato lo stesso Signorelli, con il volto ancora sporco di sangue.El Koudri, vistosi braccato, è rispuntato da dietro alcune auto con un coltello in mano. Ne è nato un violento corpo a corpo: "Mi sono arrivati due fendenti, uno al corpo e l’altro alla testa. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. Poi gli ho bloccato il polso e l’ho neutralizzato".

Le ferite riportate da Signorelli sono lievi. Grazie al suo intervento e a quello di altri cittadini coraggiosi, l’aggressore è stato fermato prima dell’arrivo della Polizia.Il gesto di Signorelli ha ricevuto immediati riconoscimenti.

Il vicepremier Antonio Tajani ha scritto su X: "Luca Signorelli è un eroe. È uno dei passanti che ha fermato la furia omicida dell’uomo di origini marocchine che oggi ha seminato violenza e terrore a Modena. Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì. Lo ringrazio per questo gesto valoroso e di altruismo, un esempio per tutti". Ringraziamenti sono arrivati da tutte le forze politiche, dal sindaco Massimo Mezzetti, dal prefetto e dal questore. Anche il Presidente Sergio Mattarella, nella telefonata al primo cittadino, ha espresso gratitudine ai cittadini che "con coraggio hanno bloccato il colpevole", a partire proprio da Luca Signorelli. "Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli", il primo ad intervenire per bloccare Salim El Koudri ieri a Modena, "sottolineo che tra quelli che lo hanno immobilizzato c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi", ha affermato il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, arrivando all'ospedale di Baggiovara, spiegando che sono intervenuti due egiziani, oltre a Signorelli, e poi anche alcuni negozianti pachistani di negozi della via, per bloccare il 31enne.