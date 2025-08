L'ignoranza si addomestica, la stupidità no

In un’epoca segnata dalla sovrabbondanza di informazioni e dalla carenza di pensiero critico, riflettere sul valore dell’ignoranza può apparire paradossale. Eppure è proprio da questo apparente ossimoro che Alain Corbin, uno dei più autorevoli storici contemporanei, trae spunto per una riflessione profonda e attuale. Nel saggio Terra incognita. Una breve storia dell’ignoranza (Touring Editore), Corbin invita a considerare l’ignoranza non come una colpa, ma come una condizione necessaria, persino vitale, per il progresso della conoscenza. Perché è grazie al vuoto che si apre la possibilità della scoperta, ed è dall’esistenza del limite che nasce l’impulso a superarlo. Comprendere questa dinamica significa, oggi più che mai, scegliere tra la crescita personale e l’assuefazione all’indifferenza. Corbin ci ricorda un concetto semplice ma rivoluzionario: il sapere umano non avanza in modo lineare. È un percorso irregolare, disseminato di conquiste e di battute d’arresto, di folgoranti intuizioni e vertiginose lacune. La storia della conoscenza è costellata, scrive, da “spettacolari malintesi” e da imprevedibili illuminazioni.

Ed è proprio l’ignoranza – intesa non come condizione definitiva, ma come stimolo alla ricerca – ad aver acceso la miccia delle grandi scoperte geografiche e scientifiche e spinto l’uomo oltre i propri confini, alimentando la sete insaziabile di comprendere il mondo. Tuttavia, non dobbiamo cadere nell’illusione che ogni ignoranza sia benefica. Esiste infatti anche un’ignoranza sterile, che oggi si diffonde con allarmante rapidità. È un’ignoranza compiaciuta, nutrita di superficialità, che rifugge la complessità e predilige la comodità delle risposte prefabbricate. È l’atteggiamento di chi elude la fatica del ragionamento, si accontenta di slogan e si rifugia in frasi fatte. La distinzione è cruciale: ignorare non è una colpa; scegliere di rimanere ignoranti lo è. Solo chi riconosce i propri limiti può iniziare davvero a superarli.