Libero logo
Garlasco
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Garlasco, furia-De Rensis dopo l'esposto: "Operazione spazzatura"

di
Libero logo
venerdì 24 aprile 2026
Garlasco, furia-De Rensis dopo l'esposto: "Operazione spazzatura"

2' di lettura

“L’esposto contro di me è un’operazione spazzatura, volevano colpire come primo obiettivo Stasi”. Lo ha detto Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in merito all’esposto, presentato da una giornalista, presentato contro di lui e contro Alessandro Di Giuseppe De Le Iene secondo il quale avrebbero provato a orientare i contenuti mediatici delle nuove indagini sul caso.De Rensis ha parlato dell’esposto ieri sera in diretta, ospite in studio a Ore 14 Sera, in onda su Rai 2 con la conduzione di Milo Infante.Secondo quanto emerso, nell’esposto ci sarebbero anche fotografie e contenuti audio dove la cronista annota presunte anomalie nel seguire una vicenda di "eccezionale esposizione mediatica".

“I primi a doversi sentire offesi da questa operazione spazzatura sono i giornalisti italiani perché pensare che un uomo che vive nella provincia di Bologna possa orientare tutta la stampa italiana è un’offesa a tutti i giornalisti italiani - ha dichiarato De Rensis -. Sfido un giornalista a dire che io l’ho pressato, ho tentato di convincerlo, se c’è si faccia avanti. Io farò come i giocatori di poker, andrò a vedere, partirò con azioni vere. Non ho frequentato giornalisti in maniera particolare, mai inviato un vocale, se vengo messaggiato chiamo. C’è stata una giornalista che mi ha fatto un pressing anomalo e sapendo che è in rapporti con un mondo ostile a noi, con lei ho cenato il 22 gennaio in un ristorante noto di Milano, in un tavolo centrale, davanti a tutti, e tutti possono testimoniare cosa è accaduto. Quella sera ho parlato per l’80% di cose che non c’entrano con l’inchiesta, di Garlasco non ho detto niente di cui non parlo abitualmente. Non so se è lei, però non avendo parlato con nessuno, per deduzione…Non vorrei però essere nei suoi panni dal punto di vista giudiziario, il mio telefono è qua”.

Garlasco, la giornalista tv deposita l'esposto in Procura. Chat e audio, "depistaggio": allusioni pesantissime

Venti pagine scritte, più altre cinque tra fotografie e screenshot di chat telefoniche, oltre a un paio d'ore...

“Probabilmente - ha continuato De Rensis - temo che questa persona, se è lei che ha fatto l’esposto, non abbia capito in che gioco si faceva trascinare. Io amo i combattimenti e adesso salgo sul ring. Non mi dedicherò soltanto alla giornalista ma andrò a scavare più a fondo e vedrà che qualcosa trovo”.

Garlasco, l'ora del terremoto: "Revisione per Stasi, Sempio a processo"

Fabio Napoleone è pronto a dare una svolta al caso del delitto di Garlasco. Il procuratore capo inoltrerà ...
tag
garlasco
antonio de rensis
alberto stasi

Garlasco, una nuova storia Alberto Stasi, la revisione del processo: 45 minuti decisivi in Procura, cosa filtra

Il delitto di Chiara Poggi Garlasco, "Alberto Stasi fuori dalla scena del crimine": i pm riscrivono la storia

Il punto Garlasco, l'ora del terremoto: "Revisione per Stasi, Sempio a processo"

ti potrebbero interessare

Chiara Petrolini, 24 anni per i neonati sepolti. Assolta per la morte del primogenito

Chiara Petrolini, 24 anni per i neonati sepolti. Assolta per la morte del primogenito

Palermo, vive con un proiettile in testa senza saperlo: operato a 17 anni

Palermo, vive con un proiettile in testa senza saperlo: operato a 17 anni

Redazione
Alberto Stasi, la revisione del processo: 45 minuti decisivi in Procura, cosa filtra

Alberto Stasi, la revisione del processo: 45 minuti decisivi in Procura, cosa filtra

Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Martedì in arrivo fenomeni estremi"

Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Martedì in arrivo fenomeni estremi"

Redazione