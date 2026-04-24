Garlasco, furia-De Rensis dopo l'esposto: "Operazione spazzatura"

“L’esposto contro di me è un’operazione spazzatura, volevano colpire come primo obiettivo Stasi”. Lo ha detto Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, in merito all’esposto, presentato da una giornalista, presentato contro di lui e contro Alessandro Di Giuseppe De Le Iene secondo il quale avrebbero provato a orientare i contenuti mediatici delle nuove indagini sul caso.De Rensis ha parlato dell’esposto ieri sera in diretta, ospite in studio a Ore 14 Sera, in onda su Rai 2 con la conduzione di Milo Infante.Secondo quanto emerso, nell’esposto ci sarebbero anche fotografie e contenuti audio dove la cronista annota presunte anomalie nel seguire una vicenda di "eccezionale esposizione mediatica".

“I primi a doversi sentire offesi da questa operazione spazzatura sono i giornalisti italiani perché pensare che un uomo che vive nella provincia di Bologna possa orientare tutta la stampa italiana è un’offesa a tutti i giornalisti italiani - ha dichiarato De Rensis -. Sfido un giornalista a dire che io l’ho pressato, ho tentato di convincerlo, se c’è si faccia avanti. Io farò come i giocatori di poker, andrò a vedere, partirò con azioni vere. Non ho frequentato giornalisti in maniera particolare, mai inviato un vocale, se vengo messaggiato chiamo. C’è stata una giornalista che mi ha fatto un pressing anomalo e sapendo che è in rapporti con un mondo ostile a noi, con lei ho cenato il 22 gennaio in un ristorante noto di Milano, in un tavolo centrale, davanti a tutti, e tutti possono testimoniare cosa è accaduto. Quella sera ho parlato per l’80% di cose che non c’entrano con l’inchiesta, di Garlasco non ho detto niente di cui non parlo abitualmente. Non so se è lei, però non avendo parlato con nessuno, per deduzione…Non vorrei però essere nei suoi panni dal punto di vista giudiziario, il mio telefono è qua”.