Alberto Stasi, la revisione del processo: 45 minuti decisivi in Procura, cosa filtra

Da quanto si apprende il magistrato pavese, che coordina la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco assieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alle pm De Stefano-Rizza, ha concordato con la più alta magistrata inquirente del distretto d'appello di Milano l'invio nelle prossime settimane di quella che in gergo si chiama 'Informazione': una serie di atti relativi all'operato dell'indagine per omicidio volontario in concorso con Stasi o con ignoti che è stata svolta negli ultimi due anni a Pavia su Andrea Sempio. Fonti giudiziarie parlano di un atto "doveroso" all'interno dei rapporti fra Procura ordinaria e Procura generale, al fine di valutare se chiedere o meno la richiesta di revisione del processo per l'omicidio di Chiara Poggi, che nel 2015 ha visto condannare in via definitiva l'ex fidanzato della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

E sul fronte dell'eventuale iter prcessuale a farla da padrone sono i tempi. La Procura generale di Milano studierà le carte dell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco e su Andrea Sempio e solo al termine di questa attività di approfondimento valuterà se chiedere ulteriori atti, prima di prendere la decisione se inoltrare o meno alla Corte d'appello di Brescia un'istanza di revisione del processo per Alberto Stasi. A farlo sapere ai cronisti è stata la procuratrice generale, Francesca Nanni, al termine dell'incontro con il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e con l'avvocata generale di Milano Lucilla Tontodonati. "Valuteremo se chiedere ulteriori atti - ha detto Nanni -, bisogna prima attentamente studiare le carte, non possiamo fare alcuna altra dichiarazione ai fini di un'eventuale revisione del processo, perché dobbiamo ovviamente prima studiare le carte. Non sarà uno studio né veloce, né facile".