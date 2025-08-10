Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Etna, nuova bocca effusiva e colata lavica: allerta per gli aerei

domenica 10 agosto 2025
Etna, nuova bocca effusiva e colata lavica: allerta per gli aerei

1' di lettura

Sull’Etna, a circa 3mila metri di quota, è in corso un'eruzione di lava che ha avuto origine da una nuova bocca effusiva che si è aperta sul fianco meridionale della Bocca Nuova.

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la colata si muove verso Sud e il personale dell’Ingv sta effettuando rilievi diretti sul campo. Le rilevazioni sismiche non evidenziano cambiamenti significativi, mentre la sorgente del tremore vulcanico si trova a circa 2.800 metri di altitudine, tra la Voragine e il cratere di Nord-Est. Il bollettino VONA ha diffuso un’allerta di colore arancione.

Nonostante l’emergenza, l’aeroporto di Catania continua a funzionare regolarmente, sebbene sia in vigore un’allerta voli di livello arancione.

Attenzione amssima Crolla parte del cratere dell'Etna, nube eruttiva alta chilometri

L'operazione Catania, 2 escursionisti dispersi sull'Etna: il salvataggio dei vigili del fuoco

Livello massimo Stromboli, ora è allerta rossa: eruzione e nube alta 2 km. Spazio aereo chiuso

tagetnabocca nuova

Attenzione amssima Crolla parte del cratere dell'Etna, nube eruttiva alta chilometri

L'operazione Catania, 2 escursionisti dispersi sull'Etna: il salvataggio dei vigili del fuoco

Livello massimo Stromboli, ora è allerta rossa: eruzione e nube alta 2 km. Spazio aereo chiuso

ti potrebbero interessare

1920x1080

Crolla parte del cratere dell'Etna, nube eruttiva alta chilometri

960x540

Catania, 2 escursionisti dispersi sull'Etna: il salvataggio dei vigili del fuoco

652x368

Stromboli, ora è allerta rossa: eruzione e nube alta 2 km. Spazio aereo chiuso

464x848

Etna, fontane di lava e sbuffi: lo spettacolo (che preoccupa)