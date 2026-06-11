Meteo, "sopra i 35 gradi": quando arriva il caldo infernale, l'allarme di Giuliacci

Il prossimo fine settimana sarà all’insegna del caldo e del sole, con condizioni meteo pienamente estive su gran parte dell’Italia. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , a favorire questa fase stabile sarà il rafforzamento dell’anticiclone sulla parte centro-occidentale del Mediterraneo, che garantirà cieli sereni e un progressivo aumento delle temperature. Dopo settimane caratterizzate da una marcata variabilità atmosferica, il quadro meteorologico cambierà sensibilmente. L’alta pressione porterà infatti maggiore stabilità e valori termici in costante crescita, segnando l’inizio di una fase decisamente più calda.

Già nella giornata di sabato 13 giugno le temperature subiranno un primo rialzo, ma sarà soprattutto domenica 14 giugno che il caldo si farà sentire in maniera più evidente. Nelle regioni settentrionali le massime potranno raggiungere i 32°C, mentre al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori si toccheranno punte di 34°C, con condizioni tipiche della piena estate. Secondo gli ultimi aggiornamenti previsionali, questa fase calda potrebbe intensificarsi ulteriormente nel corso della prossima settimana. L’anticiclone, infatti, potrebbe favorire l’afflusso di masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa, contribuendo a un ulteriore aumento delle temperature.