Garlasco, il processo a Stasi può cadere: lo scivolone sul Dna apre uno scenario clamoroso

Per gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis la scoperta della contaminazione di quel Dna sulla garza usata per l'autopsia sul corpo di Chiara Poggi è uno" di questi gravissimi fatti " che "compromettono in radice le valutazioni svolte nel processo a carico di Stasi e sono già di per sé idonei a ottenere una revisione della sua condanna". "Come più volte ricordato dalla difesa di Stasi - hanno spiegato i legali - la natura del Dna rinvenuto sulla garza andava verificata con estrema attenzione e anzitutto andava esclusa la contaminazione con tutti i confronti possibili".

"I diligenti accertamenti svolti dalla Procura di Pavia e il relativo esito comunicato stamattina evidenziano un fatto gravissimo che, a prescindere dalle ulteriori iniziative che si valuteranno di assumere, dimostra, ancora una volta, la totale inaffidabilità degli accertamenti svolti nel 2007, che si somma a tutti gli ulteriori errori commessi ed emersi negli ultimi mesi", hanno affermato gli avvocati. "Chi accoglie con favore la contaminazione, dimentica che questi gravissimi fatti compromettono in radice le valutazioni svolte nel processo a carico di Stasi e sono già di per sé idonei ad ottenere una revisione della sua condanna " sottolineano Bocellari e De Rensis che concludono: "La nomina della dottoressa Cattaneo, antropologa e medico legale di grandissima fama e competenza, conferma, ancora una volta, l'assoluta serietà dell'indagine in corso e la volontà della Procura di Pavia di rivedere ogni singolo aspetto di questa tragica vicenda".