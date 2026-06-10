4 di Sera, Fratoianni: "Patrimoniale? Piccolo contributo di solidarietà"

"La patrimoniale è stata fatta in questi anni sulla pelle della maggioranza dei cittadini e delle cittadine massacrando il ceto medio che si dice di voler difendere": Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4. E poi ha aggiunto: "La verità è che in Italia c'è una distribuzione della ricchezza indecente: c'è un 10% che detiene il 60% della ricchezza mentre la metà più povera ha appena il 7% della ricchezza".

Di qui, è passato a illustrare la proposta della sinistra: "Noi non vogliamo massacrare il ceto medio, non vogliamo rubare soldi a nessuno, chiediamo un piccolo elemento di solidarietà a chi ha enormi ricchezze. Penso non ci sia niente di scandaloso, ecco perché la maggioranza larga degli italiani, anche gli elettori di Meloni, sono d'accordo con la nostra proposta". E ancora: "Se uno ha enormi ricchezze può pagare qualcosina, senza rovinarsi, a favore della maggioranza degli italiani".

Di questo ha parlato anche la premier Giorgia Meloni. Intervenuta all'assemblea di Confcommercio, ha dichiarato: "Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo, un patrimonio, dopo decenni di lavoro e di sacrificio".