Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

4 di Sera, Fratoianni: "Patrimoniale? Piccolo contributo di solidarietà"

di
Libero logo
mercoledì 10 giugno 2026
4 di Sera, Fratoianni: "Patrimoniale? Piccolo contributo di solidarietà"

1' di lettura

"La patrimoniale è stata fatta in questi anni sulla pelle della maggioranza dei cittadini e delle cittadine massacrando il ceto medio che si dice di voler difendere": Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4. E poi ha aggiunto: "La verità è che in Italia c'è una distribuzione della ricchezza indecente: c'è un 10% che detiene il 60% della ricchezza mentre la metà più povera ha appena il 7% della ricchezza".

Di qui, è passato a illustrare la proposta della sinistra: "Noi non vogliamo massacrare il ceto medio, non vogliamo rubare soldi a nessuno, chiediamo un piccolo elemento di solidarietà a chi ha enormi ricchezze. Penso non ci sia niente di scandaloso, ecco perché la maggioranza larga degli italiani, anche gli elettori di Meloni, sono d'accordo con la nostra proposta". E ancora: "Se uno ha enormi ricchezze può pagare qualcosina, senza rovinarsi, a favore della maggioranza degli italiani".

Di questo ha parlato anche la premier Giorgia Meloni. Intervenuta all'assemblea di Confcommercio, ha dichiarato: "Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo, un patrimonio, dopo decenni di lavoro e di sacrificio". 

tag
patrimoniale
nicola fratoianni
4 di sera

Harakiri dem FdI irride Schlein: "Patrimoniale, l'imbarazzo è evidente. Ed è giusto così"

A 4 di Sera 4 di Sera, Vittoria Baldino la spara contro Meloni: "Sintomo di debolezza"

Patrimoniale Patrimoniale, Bonelli fuori controllo: i "79 miliardari" che rischiano la stangata in Italia

ti potrebbero interessare

Otto e mezzo, scintille Gruber-Vannacci: "Vaniloquio", "È la mia posizione"

Otto e mezzo, scintille Gruber-Vannacci: "Vaniloquio", "È la mia posizione"

Redazione
Sondaggio Noto per Porta a Porta, FdI sfiora il 30% e il Pd tracolla in 20 giorni: quanto perdono i dem

Sondaggio Noto per Porta a Porta, FdI sfiora il 30% e il Pd tracolla in 20 giorni: quanto perdono i dem

Redazione
Covid, scontro su Conte e bagarre in aula FdI-M5s: seduta sospesa

Covid, scontro su Conte e bagarre in aula FdI-M5s: seduta sospesa

Redazione
Goffredo Bettini fa esplodere il Pd: "Deve passare sul mio cadavere"

Goffredo Bettini fa esplodere il Pd: "Deve passare sul mio cadavere"

Redazione