Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva assolto: il "ruolo" del delitto di Garlasco

Alle 2:25 di oggi, mercoledì 10 giugno, è arrivata, dopo oltre 16 ore di consiglio, la sentenza che ha assolto Louis Dassilva, assolto per l'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell'ottobre 2023 a Rimini nel complesso residenziale di via dei Ciclamini. Dassilva è stato scarcerato poco dopo le 4 del mattino. Incontenibile la gioia della moglie Valeria Bartolucci che, mentre abbracciava il marito fuori dal carcere, urlava: "Sei libero!". "Ha vinto solo la giustizia, questa è la rinascita della giustizia", ha detto Dassilva ai giornalisti.

La Procura aveva chiesto l'ergastolo, puntando ad arrivare alla condanna "oltre ogni ragionevole dubbio". Per farlo, aveva costruito un impianto basato su più elementi: le tracce biologiche, i vestiti lavati, un'ombra ripresa dalla telecamera, una voce registrata, e soprattutto la testimonianza di Manuela Bianchi. Elementi che, uno dopo l'altro, sono tutti caduti portando all'assoluzione di Dassilva.

Ma cosa ha fatto cadere il castello accusatorio della Procura? Innanzitutto, il fatto che le tracce di Dna dell'assassino non siano mai state individuate con certezza, anche perché i vestiti della vittima non erano stati conservati correttamente. Inoltre, l'arma del delitto non è mai stata trovata. Un ruolo decisivo l'hanno giocato anche le riprese delle videocamere di sorveglianza della farmacia di via del Ciclamino, che avevano inquadrato un'ombra maschile pochi minuti dopo l'omicidio. Ombra che inizialmente era stata attribuita a Dassilva, prima di riconoscere che si trattasse di un altro residente del palazzo.