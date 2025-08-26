Bassano, fermato l'uomo che ha accoltellato il prof per una sigaretta

Il presunto responsabile dell'aggressione sferrata con una coltellata al professore di Bassano del Grappa che ieri si era rifiutato di dargli una sigaretta è stato fermato. Secondo quanto riportato dalla stampa locale online, l'uomo, di 30 anni, è stato bloccato dai militari alla stazione ferroviaria di Bassano, probabilmente mentre stava cercando di salire a bordo di un treno per sfuggire alla cattura. L'uomo si trova ora in una caserma: l'identificazione è avvenuta in collaborazione tra Carabinieri e Polizia locale, anche tramite l'esame delle immagini della videosorveglianza. Il docente del liceo Brocchi è sempre ricoverato in terapia intensiva.

"Rischiare la vita perché un balordo violento ti accoltella alla schiena per il rifiuto di una sigaretta, o senza alcun motivo come accaduto dal Direttore Generale dell’Ulss Pedemontana Bramezza nella sua città di residenza, non è ammissibile in una terra civile e pacifica come il Veneto - stigmatizza il presidente della Regione Luca Zaia -. Al professore accoltellato invio il mio grande augurio di pronta guarigione perché quella lama, conficcata tra due organi vitali, è stata a millimetri dall’essere fatale". "La ferita - aggiunge il governatore - era talmente grave che i neurochirurghi del San Bortolo di Vicenza, dove la vittima era stata trasferita dal San Bassiano, hanno dovuto affrontare un intervento delicato e difficile. A loro i migliori complimenti per la professionalità e le capacità dimostrate".

"Di fronte a queste situazioni – conclude Zaia - dobbiamo fare squadra per individuare contromisure efficaci, a cominciare dal presidio del territorio fino ad arrivare, se necessario, anche a un inasprimento delle norme a tutela delle persone per bene". Sconvolto anche Nicola Finco, sindaco di Bassano, che definisce l'accaduto "sconcertante": "Ci ha lasciati tutti di stucco - ha spiegato all'agenzia Adnkronos -. Nel nostro comune vivono circa 42.000 abitanti ed è una realtà tranquilla, non abbiamo memoria di episodi simili".

Il professore è stato operato per la rimozione di alcune schegge della lama vicino all'aorta. "Se il motivo scatenante è stato il rifiuto di una sigaretta, siamo davvero alla follia - conclude Finco -. Poteva capitare a chiunque: un episodio in pieno centro città, a due passi dal liceo classico. Già nel prossimo bilancio, prevediamo ulteriori risorse sui sistemi di videosorveglianza. Ogni anno continuiamo a investire anche sul potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine, ma di fronte a una follia del genere non basterebbe nemmeno mettere una telecamera ogni metro. Non è un problema solo legato alla sicurezza, serve contrastare un disagio sociale che si sta diffondendo sempre di più".