Venezia, chi spunta al corte pro-Pal

C'è anche Nichi Vendola al corteo pro-Pal a Venezia. La manifestazione è partita intorno alle ore 17.30. A organizzarla in occasione della Mostra del Cinema, centri sociali e Anpi. "Siamo oltre 5.000", hanno scandito dal microfono gli organizzatori all'avvio. Il corteo percorrerà il Gran Viale e il lungomare del Lido, per sostare nei pressi della zona del Palazzo del Cinema, il cui ingresso è presidiato per lo svolgimento della Mostra della Biennale, e poi rientrare a piazzale Santa Maria Elisabetta. In testa alcuni degli organizzatori scandiscono slogan per la "Palestina libera" e contro il genocidio in corso.

"È giusto e sacrosanto che nei giorni del festival internazionale del cinema di Venezia, il mondo dell'arte, della cultura e della bellezza si ribelli insieme ai cittadini veneziani e ai giovani di tutta Italia contro lo scempio dell'umanità che in corso in queste ore a Gaza - afferma l'esponente di Avs parlando con i cronisti -. Uno Stato terrorista, un governo fascista - prosegue il presidente di SI - stanno continuando impuniti in una carneficina che è una delle pagine più vergognose della storia recente. Fermare il genocidio è una priorità assoluta per l'intera umanità". Con lui anche Luciana Castellina e a Luana Zanella.