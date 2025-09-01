Garlasco, svolta: la scoperta sul pollice di Chiara stravolge tutto

Un nuovo profilo genetico, denominato MDX1, è stato rilevato sul pollice della mano destra di Chiara Poggi tramite un tampone effettuato dai Ris di Parma. Questa traccia si affianca a quelle già note, tra cui il Dna di Andrea Sempio, nuovo indagato, trovato sul mignolo destro di Chiara, oltre a tre tracce biologiche presumibilmente femminili rinvenute in punti chiave della scena del crimine. Il campione MDX1, analizzato nel 2007, era stato inizialmente considerato non utile a causa di una possibile commistione di due Dna distinti e di elettroferogrammi non interpretabili, come riportato nella relazione tecnica del Ris. Gli esami, condotti alla presenza del genetista Matteo Fabbri, consulente di Alberto Stasi (condannato per il delitto), mostrarono un effetto “ladder” e picchi poco elevati, rendendo la traccia non conclusiva.