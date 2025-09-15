Sci, Matteo Franzoso in coma dopo la caduta in pista

Matteo Franzoso, sciatore genovese di 25 anni della Nazionale italiana, versa in condizioni gravissime all’ospedale di Santiago, in Cile, dopo un drammatico incidente avvenuto durante un allenamento a La Parva, sulle Ande, alla fine dell’inverno sudamericano. Durante un salto ad alta velocità, Franzoso ha perso il controllo degli sci dopo un’atterraggio problematico, finendo contro una staccionata di legno oltre le reti di protezione. L’impatto gli ha causato un trauma cranico, portandolo a essere intubato e posto in coma farmacologico indotto.

Trasportato d’urgenza in elicottero a Santiago, la sua prognosi rimane riservata.Il fratello Michele, 24 anni, allenatore dello sci club Sestriere, è già a Santiago, mentre i genitori, Marcello e Olga, stanno raggiungendo il Cile. La famiglia vive a Rollieres, vicino a Sestriere, zona legata anche a Matilde Lorenzi, giovane sciatrice morta nell’ottobre 2024 in un incidente simile in Val Senales, con cui i Franzoso hanno un legame di amicizia. La tragedia ha sconvolto i compagni di squadra a La Parva, tra cui Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Marco Abbruzzese, che hanno sospeso gli allenamenti in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Matteo.