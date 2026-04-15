Luca Spada, minacce choc al figlio di un anno: "Gli farò quello che avete fatto voi"

Il legale ha ribadito l’estraneità di Spada ai fatti: "È un’altra persona, si difenderà in tutte le sedi perché è innocente".Fuori dal contesto giudiziario, la compagna dell’uomo – del tutto estranea all’inchiesta – è stata vittima di una vera e propria caccia alle streghe.

L’avvocato Daniele Mezzacapo, che la tutela, ha denunciato una grave escalation di atti intimidatori: "La compagna del signor Spada è stata fatta oggetto di una grave escalation di atti intimidatori, consistiti in messaggi minatori e telefonate presso la propria attività lavorativa, con minacce esplicite rivolte sia alla sua persona sia al figlio minore, di appena un anno di età".Uno dei messaggi più choc recita: "Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio". La donna ha sporto denuncia per tutelare sé stessa e il bambino. L’avvocato ha definito queste condotte "intollerabili sotto il profilo umano e giuridico".