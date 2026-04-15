Luca Spada, minacce choc al figlio di un anno: "Gli farò quello che avete fatto voi"

Luca Spada, l’autista di ambulanze arrestato sabato a Forlì con l’accusa di omicidio volontario plurimo, si prepara a rispondere dell’ipotesi di aver ucciso sei pazienti. Durante l’interrogatorio di garanzia, il suo avvocato Marco Martines ha tentato di smontare il peso delle intercettazioni in cui l’indagato parlerebbe di "fare dei morti". Secondo la difesa, quelle parole non costituiscono una prova di colpevolezza: "Io sono abituato a un gergo in certi ambienti di lavoro, che può essere sgradevole, riprovevole, ma esiste, dobbiamo farcene una ragione. Non rappresenta affatto la persona che noi difendiamo".
Il legale ha ribadito l’estraneità di Spada ai fatti: "È un’altra persona, si difenderà in tutte le sedi perché è innocente".Fuori dal contesto giudiziario, la compagna dell’uomo – del tutto estranea all’inchiesta – è stata vittima di una vera e propria caccia alle streghe.
"Luca Spada voleva uccidersi con una iniezione di aria"Domani, mercoledì 15 aprile alle 15, Luca Spada, 27 anni di Meldola (Forlì-Cesena), noto come “Spadi...
L’avvocato Daniele Mezzacapo, che la tutela, ha denunciato una grave escalation di atti intimidatori: "La compagna del signor Spada è stata fatta oggetto di una grave escalation di atti intimidatori, consistiti in messaggi minatori e telefonate presso la propria attività lavorativa, con minacce esplicite rivolte sia alla sua persona sia al figlio minore, di appena un anno di età".Uno dei messaggi più choc recita: "Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio". La donna ha sporto denuncia per tutelare sé stessa e il bambino. L’avvocato ha definito queste condotte "intollerabili sotto il profilo umano e giuridico".